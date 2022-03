Il Mestre dura 30 minuti

Il Mestre si impadronisce in fretta del campo, rischia qualcosa al 9' su tiro dal limite di Chajari deviato in corner da Rucco, ma passa in vantaggio al 12': Segalina s'impossessa della sfera sul lato destro e scocca un rasoterra che attraversa tutta l'area ospite, nessuno interviene, la palla arriva dalla parte opposta laddove Fabbri, libero, spara una bordata dal vertice sinistro dell'area che piega le mani a Plechero sul primo palo. Il Mestre continua a premere sulla trequarti avversaria, la Luparense però non rinuncia a farsi sotto: al 23' Boscolo dal vertice destro dell'area innesca sul lato sinistro Boron che tira da pochi passi centrando in pieno il palo. Al 34' ancora Boscolo nella trequarti mestrina smista a destra per Rubbo che tira dal limite, Ronco devia in angolo. Al 38' lo stesso Boscolo si ferma per infortunio, entra Cardellino, la Luparense si dispone sul 3-5-2, trova un nuovo equilibrio e al 41' pure l'opportunità per pareggiare: Boron entra in area da sinistra, Vrikkis lo abbatte, è rigore che proprio Cardellino prova a tirare senza angolare troppo, Ronco si getta a destra, devia, la palla torna a Cardellino che a porta spalancata centra la traversa a porta a vuota. Il pericolo sembra scampato, ma la Luparense entra in campo nella ripresa con ben altro piglio e il Mestre cede.

Il secondo tempo

Al 13', a sorpresa, Laurenti s'impossessa della palla al limite dell'area mestrina, ha lo spiraglio e tenta la botta, una bordata che s'infila nell'angolino in alto alla sinistra di Ronco. Il match s'infiamma, nel giro di un minuto il direttore di gara espelle dalla panchina il tecnico Zecchin e il vice Galante, la Luparense guadagna ancora terreno e al 21' trova il gol del sorpasso: palla a Rubbo che dal lato destro dell'area scocca un cross sul quale si avventa Rivi che con il corpo manda la palla oltre la linea, rendendo vano l'intervento disperato di Ronco. Al 37', il gol del definitivo 3-1 per gli ospiti: azione confusa in area arancionera, Cardellino tiene palla e la serve all'indietro a Rubbo che dal limite scocca un rasoterra imprendibile per l'estremo difensore di casa. Il pensiero dei mestrini corre già alla prossima trasferta ad Arzignano e ai playout che continuano ad avvicinarsi.