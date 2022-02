Il Mestre torna a vincere

I padroni di casa devono rinunciare a Ferchichi e Fabris, infortunati; in porta c'è Da Re al posto di Ronco, in difesa vengono confermati Busetto, Politti e Varotto, in mezzo Bortolin sale in regia con Corteggiano e Tardivo in mediana; le fasce sono presidiate da Salvaterra e Fabbri, dinamici e reattivi, mentre in attacco è confermata la coppia Segalina-Nicoloso. Vecchiato risponde con un 4-3-3 nel quale il mediano Casella e il trequartista Cicarevic formano i vertici di un rombo davanti al quale Rosso e Costa fungono da terminali offensivi. Il match scorre piacevole, anche se le occasioni da rete non fioccano. Al 23' il Mestre si fa sotto: rovesciamento di fronte di Politti per Salvaterra che da destra spedisce la palla in area avversaria verso Segalina che controlla bene, ma al momento del tiro non inquadra la porta. Al 25' la risposta dell'Adriese, ma il tiro a sorpresa di Casella dal limite oltrepassa l'incrocio dei pali alla destra di Da Re. Al 27' gli ospiti passano in vantaggio: Cicarevic serve in area mestrina Costa, il suo tiro centrale viene respinto con il corpo da Busetto, la palla rimane nei pressi e torna a Costa che dall'incrocio tra il lato corto destro dell'area piccola e la linea di fondo spara a rete, trovando incredibilmente lo spiraglio giusto tra Da Re e il primo palo. Il Mestre si trova sotto senza demeriti e risponde immediatamente: al 29' Salvaterra da destra serve in mezzo all'area Segalina che tenta la battuta a rete, Brzan risponde, la palla arriva però a Nicoloso che dal vertice sinistro dell'area piccola pesca il diagonale vincente. Il Mestre approfitta del buon momento, aumenta la pressione e al 40' passa in vantaggio: contropiede di Bortolin, palla a Tardivo che verticalizza subito in area dell'Adriese, laddove Segalina incappa in Montin che sembra rubare il pallone, ma nell'occasione lo stesso Segalina frana a terra: per il direttore di gara è rigore, Montin viene ammonito, Tardivo batte dagli undici metri e segna spiazzando Brzan.

Secondo tempo

Anche la ripresa scorre piacevole, le squadre non si risparmiano, l'Adriese al 17' con tiro dal limite di Cicarevic si vede negare il gol del pari da Da Re che toglie la palla dal sette, mentre al 22' Brzan respinge d'istinto su tiro sottomisura di Scarpi. Il triplice fischio sancisce così il ritorno alla vittoria del Mestre.