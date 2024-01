Il Mestre torna finalmente ai tre punti, battuta 2-0 la Luparense

MESTRE - LUPARENSE 2-0



Marcatori: Ndreca 67' e Carli 91’.



Mestre: Yabre, Brigati, Maset, Mozzo, Frison (87’ Spinelli), Carini, Viviani (66’ Rivi), Boscolo Papo, Ndreca (72’ Carli), Pinton, Canato (46’ Imputato). A disposizione: Sheremeta, Del Savio, Mariano, Barzon, Marella. All: Giulio Giacomin.



Luparense: Groaz, De Zen, Blesio, Gabbianelli (72’ Bianco), Marino, Callegaro (72’ Cuccato), De Rinaldis (80’ Arduini), Vetere (44’ Airadinoski), Calì (80’ Bongiorno), Graziano, Semenzato. A disposizione: Carboni, Vighesso, Colazzilli, Prai. All: Massimo Bagatti.



Arbitro: Duranti di Trento, assistenti Antonini di Bassano e Rossetto di Schio.



Espulsi: Groaz al 43’ per interruzione di chiara occasione da rete e Marino al 74’ per doppia ammonizione.



Ammoniti: Carini, Graziano, Gabbianelli, Callegaro, Blesio, Marino.

Note: angoli 8 a 1 per il Mestre, recupero 6+7, spettatori 300 circa.



Il Mestre nella prima gara con il nuovo allenatore Giacomin torna finalmente a vincere, battendo 2-0 la Luparense. Primo tempo che scorre senza grandissimi emozioni fino agli ultimi quando gli ospiti restano in dieci uomini. Al 43' Canato viene lanciato dalle retrovie con Groaz che esce a valanga fuori area sull’attaccante mestrino, fallo ed espulsione del portiere con Canato costretto ad uscire e lasciar spazio a Imputato. La ripresa vede un Mestre più arrembante in grado di sfruttare la superiorità numerica e il vantaggio arriva al 67’, Boscolo Papo apre sulla sinistra per Mozzo, cross da fondo campo a centro area e piatto destro di Ndreca ad infilare il portiere ospite per l’1-0. Piove sul bagnato per la Luarense: al 74' Marino commette fallo su Pinton sulla trequarti, viene ammonito, continua nella protesta e rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione lasciando i rossoblù in nove. Ci pensa Carli al 91’ a mettere il risultato in cassaforte, cross dalla destra di Imputato e il giovane attaccante mestrino piazza un destro al volo di rara bellezza, palla sotto la traversa e tre punti scaccia crisi guadagnati che condanna la Luparense ad entrare in piena zona playout.