Il Mestre strappa i tre punti in pieno recupero

Grazie al rigore segnato da Tardivo nel recupero di una gara non spettacolare, ma tirata fino all'ultimo secondo, il Mestre completa la rimonta iniziata nella prima frazione e supera con il risultato di 2-1 il Cjarlins Muzane. Al fischio d'inizio, gli arancioneri si presentano in emergenza: ancora fuori per infortunio il difensore Severgnini e il nuovo attaccante Villanova; tra i titolari c'è però Salvaterra, al rientro dopo i guai alla caviglia. Il tecnico Gianpietro Zecchin, comunque, non cambia modulo: Ronco tra i pali, davanti a lui il trio difensivo Politti-Brentan-Busetto, Galli con Ferchichi e Corteggiano in mediana, mentre Salvaterra a destra e Fabbri a sinistra presidiano le fasce; in attacco, la coppia Tardivo-Nicoloso. Speculare l'assetto del Cjarlins Muzane che schiera gli ex Brigati, Poletto e Bussi e in attacco il nuovo acquisto Carlevaris.

Il primo tempo

La partenza è al piccolo trotto, ma alla lunga gli ospiti guadagnano metri e occasioni. Al 4', punizione di Venitucci da una ventina di metri, Ronco sventa in due tempi. Il Mestre risponde al 6': assist di Corteggiano, Tardivo penetra in area, ma non riesce a imprimere forza alla conclusione. Al 12', altra punizione di Venitucci da sinistra, la palla arriva in mezzo all'area, Bussi svetta di testa, Ronco para. Al 17' l'ennesima punizione di Venitucci dalla trequarti sinistra manda la palla sul secondo palo, laddove Tobanelli manca di poco l'impatto con la sfera e grazia così il Mestre che capitola al 23': Brigati dalla destra sventaglia verso l'altro lato del campo in direzione di Bussi che arriva sul fondo e mette la palla al centro, laddove Rocco, spalle alla porta, ha il tempo per stoppare, girarsi e battere Ronco. Il Mestre sbanda, ma il Cjarlins non ne approfitta e così gli arancioneri ritrovano l'assetto e ristabiliscono l'equilibrio; al 41' Corteggiano dal limite dell'area avversaria libera a sinistra Ferchichi che spara sul primo palo, i friulani si salvano in corner: batte Tardivo, Barlocco smanaccia, Politti dal lato opposto la rimette al centro e Nicoloso, lestissimo, insacca da pochi passi.

Il Cjarlins cerca il pari ma..

La ripresa ricomincia senza sussulti e così prosegue: il Cjarlins cerca di controllare il match, il Mestre invece sale di quota e infiamma il finale. Al 46' cross a centro area di Varotto da sinistra, Tardivo prova il colpo acrobatico da pochi passi, ma Barlocco recupera la posizione a blocca. Al 49', il Mestre passa: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Fabbri che da una ventina di metri scaglia a rete, Rocco intercetta in area con la mano, per l'arbitro è rigore che Tardivo realizza con freddezza spiazzando Barlocco che vola alla propria destra mentre la palla s'infila sul lato opposto. Rete e festa per il Mestre che ritorna così alla vittoria dopo la sconfitta a Caldiero nella gara che aveva chiuso il 2021.