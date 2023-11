Il Portogruaro non si ferma più: che colpo in casa del Cjarlins Muzane

CJARLINS MUZANE – PORTOGRUARO 0 – 2



CJARLINS MUZANE Bonucci, Zarrillo (26’ pt Chiccaro), Guizzini (27’ st Grassi), Cuomo, Pellizzer (35’ st Pittonet), Gentile, Castagnaviz (18’ st Bassi), Nchama, Calì, Scozzarella (22’ st Fasolo), Fyda. All. Parlato.



PORTOGRUARO Battaiotto, Boccafoglia, Peschiutta, Poletto (46’ st Samotti), Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (41’ st K. Rossi), Longato, Ejesi, Nicoloso (41’ st Villanova), Zanotel (33’ st A. Rossi). All. De Mozzi.



Arbitro Cipriano di Torino.



Marcatori Al 46’ Zanotel; nella ripresa, al 28’ Zanotel.



Note Angoli: 8 a 0 per il Portogruaro. Recupero: 2’ e 5’. Ammoniti: Calì e Pellizzer.



Una rete per tempo di Zanotel consente al Portogruaro di sbancare 2-0 il Della Ricca e di raggiungere il quinto posto in classifica in coabitazione con la Luarense. Terzo successo consecutivo per i granata, ancora una volta solidi dietro e cinici al punto giusto davanti: l'obiettivo dichiarato dalla società resta semre la salvezza, certo è che ora sognare è lecito.



Gara che non regala particolari emozioni nei primi minuti, con il Portogruaro che mantiene da subito il predominio territoriale, sebbene senza particolari occasioni. Il primo tentativo, minuto 12, è da ritrovare nel tiro-cross di Zupperdoni che Bonucci respinge con i pugni. Ci prova lo stesso ex Manzanese, al 36’ con il suo destro da fuori alto, prima che il Cjarlins Muzane confezioni la grande occasione per il vantaggio: la lunga rimessa laterale di Zarrillo è prolungata da Nchama sul destro di Fyda il quale, da dentro l’area di rigore, spara alle stelle. Ringrazia il Portogruaro che nel recupero passa quando il tiro cross di Nicoloso è respinto da Bonucci sui piedi dell’accorrente Zanotel, lesto nell’insaccare con il sinistro. Ripresa che non cambia nel motivo, con le occasioni che latitano, tanto che la prima corrisponde al raddoppio ospite: il lungo lancio dalle retrovie permette a Nicoloso di involarsi, sul filo del fuorigioco, prima del traversone radente che ancora Zanotel finalizza nel migliore dei modi. Non ci sono ulteriori sussulti, si chiude così