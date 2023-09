Il presidente della LND Giancarlo Abete fa visita al CR Veneto

Grande attesa per la visita del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete in Veneto, venerdì 29 settembre. Sarà una giornata densa di appuntamenti e significati.

In mattinata incontrerà la struttura del comitato regionale Veneto LND e presiederà la cerimonia di intitolazione della sede del comitato stesso in via della Pila, a Elio Gaggiato, presenti i famigliari dell’indimenticato dirigente scomparso nel 2021.



Nel pomeriggio il numero uno della LND sarà a Noventa Padovana, per l’inaugurazione ufficiale del Centro Federale, alla presenza delle autorità e delle società del territorio.In serata sarà ospite del Panathlon International club di Padova per l’assegnazione del premio fair play 2023.