Il programma delle amichevoli del Venezia

Mentre il Venezia è impegnato a Falcade nella prima parte del ritiro estivo di preparazione alla stagione 2024/25, sono state definiti gli orari delle amichevoli che impegneranno la squadra di mister Di Francesco nelle prossime settimane.



La sede del ritiro arancioneroverde sarà teatro dei primi due test match stagionali. Sabato 13 luglio il Venezia FC incontrerà il Burgstall-Postal (Terza Categoria Alto Adige), alle ore 16:30. Il successivo 17 luglio la squadra guidata da mister Di Francesco affronterà il Real Vicenza (squadra formata da giocatori svincolati) con inizio alle ore 17.30. In entrambe le occasioni l'ingresso sarà libero. Moena ospiterà invece l'amichevole contro il Genoa: il calcio d’inizio è fissato per le ore 17:00.Su disposizione del Sig. Commissario del Governo della Provincia di Trento, è stato disposto il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Venezia, anche presso i punti vendita dell'impianto sportivo di Moena. Ca' Venezia ospiterà inoltre due amichevoli a porte chiuse con Vis Pesaro e Nk Istra, rispettivamente il 25 e 28 luglio, con orario d'inizio in via di definizione.