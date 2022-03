Il Real Martellago crolla in casa

Al 2' Gemelli, complice una deviazione, aveva chiamato Casella a un difficile salvataggio. Da lì in poi, però, è stato quasi esclusivamente Treviso. Il gol del vantaggio arriva già al 7'. Errore in disimpegno di Toso e palla preda di De Poli, che penetra in area e fredda Rosteghin. Pilotato da Tiepolato e fluido sui binari di Granati e Soncin, il Treviso tiene il pallino del gioco.

Al 24' Pozzebon controlla bene un lancio lungo e conclude in diagonale, senza però impensierire Rosteghin. Il raddoppio è rimandato di un solo minuto. Al 25' il Martellago incappa in un altro errore difensivo, questa volta di Saitta, e Granati, dal cuore dell'area, non si fa pregare per mettere la palla nel sacco. Al 31' De Poli va vicino alla doppietta. Superato Saitta con lo stop, l'attaccante si crea un varco fino a Rosteghin, che è però bravo a sventare. La reazione del Real si registra solo al 41', quando Busato calcia a botta sicura dal cuore dell'area, trovando però la respinta di Salviato, appostato sulla linea.

Secondo tempo

Il Martellago inizia la ripresa cercando di proporre qualcosa di più efficace rispetto a quanto mostrato nei primi quarantacinque minuti. Espressione migliore di questo sforzo è l'azione avviata da Delpapa all'11'. Il centrocampista, con un pregevole suggerimento in profondità, innesca Gemelli, che, assorbito il contatto con Salviato, arriva a calciare verso Casella, pronto nella risposta. Le velleità del Martellago si spengono pochi minuti dopo. A fissare il quadro definitivo del match è la meravigliosa pennellata di Salviato, che trasforma una punizione dal limite mettendo la palla all'incrocio dei pali, dove Rosteghin non può volare. I cambi, da una parte e dall'altra, non sortiscono effetti significativi e il match non cambia musica. Il Real fatica a costruire e appare quasi rassegnato. L'ultimo ad arrendersi è Mainardi, che prova a trascinare i compagni con le sue folate. Ma è troppo poco per impensierire un Treviso sereno e ordinato.