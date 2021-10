Il Real Martellago ne prende 4 dal Vittorio Falmec

Girone C

Eccellenza Veneto Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Real Martellago

UNa partita dai due volti. Un primo tempo con predominio territoriale dei locali con tante occasioni sprecate anche davanti al portiere. Il riposo sullo 0 a 0 forse non premia gli sforzi del Real Martellago che ritornano in campo con la voglia di vincere. Ma pagano caro il rigore subito a inizio ripresa.

La ripresa

Nella ripresa un rigore a favore degli ospiti sbocca la situazione. Sembra che per il Real Martellago la strada sia tutta in salita ma comincia una altra partita. I locali nel tentativo di recuperare il risultato, perdono lucidità e creano spazi alla maggior taratura degli ospiti. Che ne approfittano per siglare altre tre marcature. Al Real Martellago resta solo la soddisfazione del gol della bandiera. Poca cosa davanti a una squadra costruita con ben altri obiettivi.