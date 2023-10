Il Venezia femminile pareggia sul campo del Riccione

La quinta giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare in trasferta il Riccione al campo comunale della città romagnola. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto un pareggio in rimonta dimostrando di non mollare mai e andando anche alla ricerca dei tre punti nel finale.



Il Riccione Femminile parte subito forte e dopo soli tre minuti si porta in vantaggio con la numero 9 Lorenza Scarpelli brava a sorprendere Pinel con una conclusione sul secondo palo dopo aver superato nell’uno contro uno Costantini. Al minuto 15’ le padrone di casa sono costrette ad effettuare una sostituzione a causa di un infortunio al ginocchio di Bizzocchi. Qualche minuto più tardi arriva la grande occasione del pareggio per le leonesse: palla di Doneda a liberare Zuanti che dal limite dell’area prova una conclusione sul secondo palo che termina a lato di un soffio. Alla mezzora il Venezia ci prova con una serie di calci d’angolo, al terzo tentativo Airola riesce a calciare di potenza ma la palla viene intercettata dalla sua compagna di squadra Gismann. Si chiude così il primo tempo, con il vantaggio delle romagnole.



Il secondo tempo inizia con due sostituzioni per le ospiti: escono Mattiello e Berglund ed entrano Cortesi e Borsato per provare a recuperare lo svantaggio. Le leonesse partono forte e creano qualche occasione con Tiozzo che, a pochi metri dalla porta, si fa respingere una conclusione. Due minuti più tardi il Venezia colpisce anche una traversa su un tiro dalla sinistra di Zuanti che si rende protagonista di altre tre chance in pochi minuti. Alla mezzora arriva il pareggio tanto cercato al termine di un’ottima azione corale, Airola riceve palla sulla destra e trova Tasso la quale entra in area dribblando un avversaria e serve un ottimo assist a Cortesi che trafigge il portiere del Riccione fissando il punteggio sul 1-1. Nel finale le leonesse provano a vincerla con Alice Zuanti con un tiro dalla distanza che finisce a lato di poco e successivamente si fa deviare in corner un’altra conclusione. Nel recupero c’è spazio per l’espulsione di Giulia Calli del Riccione. La gara termina con un pareggio e le leonesse mantengono così la propria imbattibilità.





Riccione - Venezia 1-1



Marcatrici: 3’ Scarpelli; 30’ st Cortesi



RICCIONE: Baglio; Calli, Grillo, Scarpelli, Bauce, Mari (7’ Racioppo), Pederzani, Tiberio (37’ st Della Chiara), Bizzocchi (16’ Bonora) Remondini, Iacuzzi (47’ st Di Pietro). In panchina: Roscio, Edoci, Lorenzini, Rossi, Schipa. Allenatore: Paolo Genovesio



Pinel; Quaglio (29’ st Grossi), Gismann, Costantini, Airola, Doneda, Berglund (1’ st Borsato), Mattiello (1’ st Cortesi), Govetto (7’ st Tasso), Zuanti, Tiozzo.Palmiero; Squizzato, Gava.Tatiana Zorri.