Il Venezia femminile pareggia sul campo del Trento

La nona giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare il Trento in trasferta. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto un pareggio in rimonta per 1-1 che le proietta al terzo posto in classifica.





Le leonesse partono forte e dopo soli due minuti creano i primi pericoli alla porta avversaria con un colpo di testa di Penzo su cross di Doneda, che termina però fuori. Al 12’ le leonesse si rifanno vive con un traversone di Quaglio dalla sinistra per Tasso la quale ,in scivolata dall’interno dell’area, colpisce a botta sicura ma la sua conclusione viene parata. Al 19’ sono le padrone di casa a passare in vantaggio, cross dalla sinistra in zona centrale e arriva dalle retrovie la numero 23 Morleo che punisce le arancioneroverdi. Il Venezia non molla e prova nei minuti successivi a reagire, prima con un tiro dalla distanza di Berglund e poi con un’ altra conclusione da lontano di Penzo ma il portiere avversario è brava a disinnescare entrambe le occasioni. A pochi minuti dal termine della prima frazione ci prova Zuanti che, al termine di un’azione personale, riesce dal limite dell’area a far partire una conclusione a fil di palo che si insacca in rete ma il gol viene annullato perché il direttore di gara ha rilevato un fallo precedente. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, il risultato rimane di 1-0 per il Trento.



Il secondo tempo di apre con una chance per le leonesse, tiro dal limite del capitano Zuanti sulla cui ribattuta arriva prima di tutte Canciello che però calcia alto. Pinel, pochi minuti più tardi, è attenta e devia in corner un tentativo delle trentine. Il Venezia fa il suo gioco e prova a riacciuffare la partita con diverse occasioni. Al 25’ traversone di Tasso dalla sinistra, Zuanti impatta al volo a botta sicura ma palla fuori. Dopo svariati tentativi, quando la gara sembrava avviarsi verso una sconfitta, al 48’ Tasso recupera un pallone prezioso e serve Cortesi, la quale si accentra dalla destra e lascia partire col piede sinistro una conclusione splendida siglando il pareggio definitivo e conquistando un punto prezioso per come si era messa la gara. Nel complesso una partita iniziata molto bene dalle leonesse, le quali però dopo il gol del Trento non sono riuscite ad esprimere il consueto gioco. Gara giocata a viso aperto dal Venezia, che non ha mai mollato e ha acciuffato il pareggio negli ultimi minuti.





TRENTO - VENEZIA 1-1



Marcatrici: 23’ Morleo; 48’ st Cortesi



Trento: Rubinaccio; Pavana, Lucin (36’ st Ruaben), Mascanzoni, Baldo, Rosa (47’ st Pisoni), Tomasi, Tonelli, Morleo, De Pellegrini (45’ st Bertamini), Lucchetta (38’ Greguoldo). In panchina: Cavalloro, Parisi, Antolini, Lenzi, Sartori. Allenatore: Mauro Perina.





Venezia: Pinel; Gismann, Costantini (35’ Squizzato), Grossi (20’ st Basso), Quaglio, Doneda (24’ Mattiello), Cortesi, Penzo, Tasso, Berglund (1’ st Canciello), Zuanti. A disposizione: Palmiero; Chierchia, Airola, Gava, Poli. Allenatore: Tatiana Zorri.