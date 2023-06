Il Venezia Femminile vince la Coppa Italia di Serie C

La rete di Ida D’Avino nei tempi supplementari regala al Venezia FC Femminile la vittoria contro la Res Women nella finale di Coppa Italia Serie C Femminile 2022/23, con le lagunari che conquistano così il prestigioso trofeo per la prima volta nella loro storia.

Il match, andato in scena domenica 11 giugno alle ore 16:00 presso lo Stadio Gino Bozzi di Firenze, ha visto le arancioneroverdi superare la formazione capitolina in un match fisico e combattuto in cui le ragazze di mister Marino hanno generato numerose occasioni da gol.

Nella prima frazione cerca subito la rete Judith Verdaguer con un rasoterra che non riesce però a trovare lo specchio della porta. Seguono i tentativi di Nicole Da Canal e Isabel Cacciamali, anticipate di un soffio, e a distanza di un minuto Alice Zuanti e Valentina Di Bernardino finiscono a terra a seguito di un duro contrasto che costringe il direttore di gara a fermare il gioco per qualche minuto.

Il secondo tempo si mantiene sugli stessi ritmi del primo, con le due formazioni ad alternarsi sul piano del possesso palla senza riuscire a concretizzare. Nell’avvio di ripresa occasione d'oro per Zuanti con un tiro al volo che finisce sull’esterno della rete dando per un instante l’illusione dell’1-0. Appena un minuto dopo, Alice Pinel compie una parata eccezionale riuscendo a deviare il pallone sulla traversa. Ancora un’opportunità per Zuanti al 93’, e la seconda frazione si conclude con un altro salvataggio di Pinel che porta il match ai tempi supplementari.

Dopo un colpo di testa poco fortunato di Chiara Barro, il vantaggio lagunare arriva finalmente al 10’ del primo tempo supplementare con un brillante tiro cross dalla destra di D’Avino, che spiazza l'estremo difensore romano rivelandosi decisivo nella vittoria del Venezia.

Venezia 1-0 Res Women

Marcatori: D’Avino

Venezia: Pinel, Risina, Lamti, Zuanti, Verdaguer S., Airola, Cacciamali (D’Avino 86’), Barro, Quaglio (Shirazi 98’), Tomasi, Da Canal (Mantoani 66’). A disposizione: Limardi, Salvi, Carleschi, Sclavo, Govetto, Mattiello. Allenatore: Marino.

Res Women: Marilli, Liberati, Fracassi, Cianci, Coluccini, Ferrara, Nagni, Chiappa, Simeone, Caccamo (Clemente 56’), Di Bernardino. A disposizione: Caporro, D’Alessio, Cruciani, Rossi, Lauria, Palombi, De Pasquali. Allenatore: Galletti.