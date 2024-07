Il Venezia travolge 7-0 in amichevole il Real Vicenza

Si chiude con un’altra vittoria la seconda uscita ufficiale degli arancioneroverdi, che ieri al campo di Falcade hanno superato per 7 a 0 il Real Vicenza.

Mister Di Francesco conferma il 3-4-2-1 schierando dal primo minuto i nuovi arrivati Doumbia e Oristanio che si posiziona in zona offensiva insieme a Bjarkason a supporto di Gytkjaer. La partita inizia fin da subito su buoni ritmi con gli arancioneroverdi che prendono subito il controllo del gioco, andando vicini al vantaggio con Gytkjaer già al secondo minuto. Al quarto minuto di gioco è proprio il bomber danese a portare in vantaggio la sua squadra con un gran tiro dalla distanza che diventa imprendibile per l’estremo difensore biancorosso. I ragazzi di mister Di Francesco continuano a muovere bene il pallone cercando di trovare i giusti scambi e spazi per colpire. Al 20’minuto è proprio una bella combinazione tra Gytkjaer, Candela e Bjarkason a mandare in rete il numero 19 arancioneroverde. La pioggia non scoraggia i 500 tifosi presenti al campo di Falcade che, al minuto 23’, possono godere del bellissimo assist del nuovo acquisto Oristanio per Gytkjaer. Il danese anche questa volta si rivela freddo e preciso sottoporta e con un morbido tocco sotto realizza il suo secondo goal personale. (3-0) La coppia Oristanio – Gytkjaer sembra aver trovato in breve tempo una buona intesa e a tre minuti dal termine del primo tempo torna nuovamente a colpire. L’ex Cagliari (oggi in maglia numero 25) recupera un ottimo pallone sulla destra e accentrandosi serve in modo preciso il 9 arancioneroverde che firma la personale tripletta.

Ad inizio ripresa la pioggia non accenna a terminare, così come i padroni di casa non smettono di attaccare la difesa ospite, faticando però a muovere la rete e il pallone a causa del campo pesante. Al minuto 69’ però, il risultato rimasto invariato finalmente si sblocca. Da Pozzo lanciato sulla corsia di destra con un bel cross trova Pohjanpalo che in scivolata realizza il quinto goal arancioneroverde. L’autogol del numero 20 biancorosso Lysandrou e il secondo goal di Pohjanpalo all’83’minuto fissano il punteggio sul definitivo 7 a 0.

Venezia FC- Real Vicenza: 7-0

Marcatori: 4’-23’-42’ Gytkjaer, 20’ Bjarkason, 69’- 83’Pohjanpalo, 82’Lysandrou (aut)

Venezia FC : Joronen (33’ Bertinato) (67’ Grandi), Altare (46 Rioda), Svoboda (46’Baudouin), Idzes (67’ El Haddad), Candela (46’Da Pozzo), Lella (46’ Ellertsson), Doumbia (46’Crnigoj), Peixoto (46’ Zampano), Bjarkason (46’Andersen), Oristanio (46’ Pierini), Gytkjaer (46’Pohjanpalo). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Real Vicenza: Marino, Bentil (61 Mabille), Cham, Hoxa ( 71’Lysandrou), Vieira (61’ Mabille), Guifo (71’Cristini), Rijkard (61’Carbone), Owosu (71’Zanotto), Ndong (46’Moller), Mercuri (46’ Di Porto), Otoo (46’ Mensah). Allenatore: Davide Mancone

Arbitro: Jusufoski

Primo Assistente: Carraretto

Secondo Assistente: Rossetto