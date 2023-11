Il Venezia va a sfidare il Bari: la presentazione della partita

La Giornata 14 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare il Bari allo stadio San Nicola sabato 25 novembre alle ore 14:00.



I precedenti

Il Bari ha vinto 11 delle 34 sfide disputate contro il Venezia in Serie B (8N, 15P), tra cui le due più recenti disputate nello scorso campionato; solo una volta i pugliesi hanno ottenuto tre successi consecutivi contro i lagunari nel torneo, tra il marzo 1934 e l’aprile 1935. Il Bari ha vinto senza subire reti l’ultima gara casalinga contro l’Ascoli e potrebbe raccogliere due successi interni di fila senza concedere reti in Serie B per la prima volta da novembre 2017 (tre in quel caso); i pugliesi inoltre (14 risultati utili di fila in casa – 5V, 9N) potrebbero arrivare a 15 risultati utili consecutivi tra le mura amiche in cadetteria per la prima volta da aprile 2017.



Statistiche e curiosità

Il Venezia è reduce dal successo esterno contro la Ternana (1-0); i lagunari non ottengono due vittorie di fila in trasferta senza subire reti in Serie B da ottobre 1997 con Walter Novellino alla guida. Il Bari ha subito solo sette gol su azione in questo campionato, soltanto due squadre ne hanno concessi di meno: Parma (sei) e l’avversaria di giornata, Venezia (cinque). Il Venezia ha registrato 115 sequenze composte da almeno 10 passaggi di fila in questo campionato, meno soltanto dello stesso Bari (116), Spezia (118), Pisa (156) e Catanzaro (169). Marco Nasti (classe 2003) è il più giovane tra i giocatori di questo campionato con almeno tre reti all’attivo (tre gol); a segno nell’ultima giornata, potrebbe trovare la rete per due presenze di fila per la prima volta in Serie B. Joel Pohjanpalo è uno dei tre giocatori di questa Serie B con almeno tre gol e almeno tre assist all’attivo, assieme a Jari Vandeputte e Nicholas Ioannou; tuttavia, tutte le partecipazioni attive dell’attaccante del Venezia (sette, quattro reti e tre assist) sono arrivate in casa.







Paolo Vanoli e Pasquale Marino non si sono mai affrontati in carriera in Serie B da allenatori, quella di sabato sarà la prima sfida tra i due. Paolo Vanoli ha affrontato una sola volta il Bari nella stagione 2022/23 uscendo sconfitto per 1-0. Pasquale Marino invece, ha affrontato i lagunari già in sette occasioni, ottenendo 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia si è schierato principalmente con il 4-4-2, compresa l’ultima vittoria contro il Catanzaro. Il Bari invece, si era disposto inizialmente con un 4-3-2-1 nella trasferta vinta a Brescia, per poi schierarsi nelle ultime due gare contro Ascoli e Feralpisalò con un 3-4-3.