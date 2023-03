Il Venezia va a sfidare l'Ascoli

Nella giornata 30 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia sarà impegnato in trasferta contro l’Ascoli, al dodicesimo posto in classifica, per l’ultimo appuntamento prima della pausa nazionali.



I precedenti

Il prossimo sarà il ventiduesimo confronto in Serie B tra Ascoli e Venezia: sette i successi bianconeri contro gli otto dei lagunari, completano il bilancio sei pareggi. L’Ascoli va a segno da sei sfide contro il Venezia in Serie B; i lagunari, invece, non hanno segnato nella gara d’andata (0-2) e potrebbero restare a secco di reti per due match di fila contro i bianconeri per la prima volta dai primi due confronti tra le due squadre nella competizione, tra il 1992 il 1993.



Statistiche e curiosità

L’Ascoli ha perso le ultime due partite di Serie B e non arriva a tre sconfitte consecutive nella competizione da dicembre 2020, sotto la guida di Delio Rossi. Nelle ultime tre partite casalinghe dell’Ascoli sono stati segnati solamente due gol, con la squadra di casa che è rimasta a secco due volte e che ha ottenuto due clean sheet. In generale, i bianconeri sono diciottesimi in classifica per rendimento in casa, mentre il Venezia occupa il decimo posto per rendimento in trasferta. Solo Venezia (26) e Cosenza (23) hanno subito più gol dell’Ascoli (22) nei secondi tempi di questo campionato di Serie B. L’Ascoli ha subito un solo gol da fuori area in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio (uno anche il Genoa) – il 3% delle reti subite dai bianconeri è stato dalla distanza (1/35), la percentuale più bassa della Serie B 2022/23.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Roberto Breda non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: nel girone di andata, infatti, nessuno dei due era ancora sulla panchina delle rispettive squadre. Nello scorso turno di campionato, Roberto Breda ha raggiunto il considerevole traguardo di 300 partite da allenatore in Serie B: il suo debutto in panchina nella serie cadetta risale al 2010, con la Reggina. Nelle ultime tre partite, mister Breda ha adottato il 4-3-1-2, con Falzerano prediletto come fantasista. Mister Vanoli, discostandosi di recente dal 3-5-2, ha impiegato Denis Cheryshev come trequartista in alcune variazioni sul 3-4-1-2.





I marcatoriGrazie alle sue sei reti, di cui due rigori, Cedric Gondo è il capocannoniere dell’Ascoli. Nell’ultimo turno di campionato, tuttavia, Michele Collocolo si è distinto: con l’assist contro il Cagliari, ha superato le sue partecipazioni attive dello scorso campionato di Serie B: quattro gol e tre passaggi vincenti in 28 presenze nel 2022/23, tre reti e tre assist nel 2021/22 (33 partite). Con tre gol e due assist, Joel Pohjanpalo ha partecipato a cinque delle sette reti del Venezia nel 2023; nel periodo solo Andrés Tello (83%) ha partecipato in percentuale a più reti della sua squadra rispetto al capocannoniere veneziano in Serie B (71%).