Promozione, la Julia Sagittaria cala il tris sul Città di Paese e allunga in vetta

CITTA' DI PAESE - JULIA SAGITTARIA 0-3

GOL: pt 17′ Cervesato, pt 24′ Cervesato, st 47′ Prampolini

CITTA' DI PAESE: M. Filippetto, Zanatta (st 11′ Curumi), Arpaia, Gouba, E. Filippetto (st 16′ Marchesini), Drago, Ferrante, Toska (st 39′ Tronconi), Vanin (st 30′ De Feudis), Bonotto (st 8′ Zottarel), Carniel, Squizzato. Allenatore: Cavarzerani.

JULIA SAGITTARIA: Manente, Sandoletti, Lena, Prampolini, Carbonetti, Biasi Manolache, Morassut (st 42′ Puppo), Sutto, Ndiaye, Zottino (st 26′ Turchetto), Cervesato (st 32′ Pitzalis). Allenatore: Giro.

ARBITRO: Tiozzo Fasolo di Chioggia

NOTE: Zanatta, Carniel, Sutto, Zottino, Cervesato. Angoli 3-6. Recuperi: pt 1′, st 3′.

Continua a suon di vittorie la marcia della Julia Sagittaria. I nerazzurri di mister Giro hanno espugnato il campo del Città di Paese conquistando altri tre punti, che in concomitanza con il pareggio imposto dal Ponzano al Conegliano hanno permesso loro di allungare a +3 in vetta alla classifica. Partita messa in cassaforte già dopo la prima mezz’ora. Al 17′ è Cervesato a rompere ogni equilibrio sospingendo alle spalle di Filippetto una punizione battuta dalla trequarti, mentre al 24′, senza neanche dare il tempo agli avversari di sfogare la loro rabbia per il gol subito, è il medesimo goleador ad incornare il pallone del raddoppio su un perfetto cross in area di Zottino. Il Paese prova a reagire in qualche modo, ma ogni tentativo viene annullato dalla difesa concordiese. Nella ripresa, la Julia gestisce senza rischiare il risultato e raddoppia allo scadere con Prampolini.