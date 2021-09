L'AC Mestre si presenta ed è pronta all'esordio

Classe 1909, una tradizione fra le più antiche del territorio con ben 49 stagioni fra prima divisione e serie C, che ne fa di fatto una delle squadre con la più lunga permanenza di militanza in terza serie e un campionato di serie B. Uno stadio, la sua casa, fra i più antichi d’Italia ancora in attività, tanti tifosi che tramandano la loro fede di generazione in generazione e due soli colori: l’arancione e il nero.

Il Mestre si presenta e si prepra alla prima di campionato nell'anticipo di sabato

Un pioggia battente ha fatto ritardare la presentazione della prima squadra di Mestre. Molta gente ad incitare i propri beniamini, insieme al Città di Mestre che milita nel campionato di Serie A2 di futsal. Bello lo scambio di maglietter tra i presidenti Chiozzotto e Serena.

Le autorità

Dopo i ringraziamenti di rito e i saluti delle autorità dell'amministrazione comunale e regionale tra cui Ermenegilda Damiano E Debora Onisto e Raffaele Speranzon, anche il presidente della LND Veneto, Serena ha sottolineato l'importanza di avere sulle magliette il logo della Onlus Anffass con la quale è in atto una partnership a favore dei ragazzi meno fortunati Bepi Ruzza, speranzon, Debora onisto. Speranzon ringrazia i presidenti. Promessa di aiuto da parte delle istituzioni per Mestre.

Obiettivo crescere

L'intervento di Serena

"Avremo addosso gli occhi di tutti ma va bene così. Rappresentiamo una grande città. Tra graditi ritorni e nuovi arrivi tutti, soprattutto i più giovani devono ambire a risultati di prestigio in nome della maglia che indossano e dell'importanza della città che rappresentano che ha una grande importanza e mi riferisco soprattutto ai nuovi.

La rosa che affronterà la stagione 2021/22

Battistini Luca, Bortolin Andrea, Corteggiano Guido Sebastian, Crescente Marco, Dayawa Marco, Fabbri Gianmarco, Ferchichi Housem, Fido Leonardo, Galli Alessandro, Grbac Paolo, Gazzin Lorenzo, Milan Damiano, Pilotto Daniele, Politti Emanuele, Pozzani Filippo, Salva terra Thomas, Severgnini Nicolò, Secco Yuri, Sottovia Dario, Tardivo Mattia, Tomasin Luciano Ariel, Varotto Niccolò. Allenatore: Sottoriva