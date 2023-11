L'Union Clodiense batte 2-0 le Dolomiti Bellunesi e passa ai quarti di Coppa Italia Serie D

UNION CLODIENSE CS -DOLOMITI BELLUNESI 2-0



GOL: pt 32’ Cescon; st 47’ Sinani.



UNON CLODIENSE: Fall, Bonetto, Pozzi, Buratto, Bonetto, Salvi, Manfredonia (st 21’ Pellizzari), Burraci (st 21’ F. Serena), Sinani, Rabbas (st 43’ Beltrame), Cescon (st 35’ Aliu). . Allenatore: Andreucci.



DOLOMITI BELLUNESI: Bresolin; Alcides, Bevilacqua, Tiozzo, Capacchione; Masut, De Carli (st 1’ Mazza), Baldassar (st 16’ Toniolo); Cozzari; Biancheri (st 1’ Nunic, 27’ Caprioni), De Paoli (st 41’ Perez). Allenatore: Zanini.



ARBITRO: Guiotto di Schio (assistenti Salviato di Castelfranco Veneto e Petarlin di Vicenza).



NOTE. Ammonito: Buratto. Angoli 3-4. Recupero: pt 0’; st 4’.



L’infallibile Union Clodiense con una rete per tempo regola le Dolomiti Bellunesi negli ottavi di finale di Coppa Italai, facendo sua la partita e la qualificazione ai quairti. È il sedicesimo successo in 17 partite stagionali per la corazzata di Andreucci: sono numeri decisamente da record.



In apertura, c’è subito lavoro per Bresolin, che a ridosso del quarto d’ora si rende protagonista di uno splendido intervento d’istinto su tiro a botta sicura di Cescon, ben liberato da un tacco di Sinani. Per Cescon è la prova generale in vista di un gol che arriva poco oltre la mezz’ora, quando l’ex Belluno sfrutta un paio di rimpalli e, al termine di un autentico flipper, insacca il pallone del vantaggio. I dolomitici si rendono pericolosi con un tiro dal limite di Masut e, soprattutto, con De Paoli: a dire di “no” è il palo.



Nella ripresa l'Union Clodiense concede pochissimo: è solida, quadrata, ha qualità. E punge: come al 25’, quando Bresolin è costretto a sfoderare due parate in sequenza su Sinani e Pellizzari. Le Dolomiti Bellunesi ci provano fino alla fine senza però pungere veramente. In pieno recupero cambia il risultato, visto che Sinani deposita in fondo al sacco il pallone del 2-0. L’Union avanza, i dolomitici salutano la competizione.