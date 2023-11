L'Union Clodiense batte 3-0 la Virtus Bolzano e prova la fuga

Tutto facile per l'Union Clodiense che batte con un secco 3-0 il fanalino di coda Virtus Bolzano e, in virtù del pareggio del Treviso, si porta +5. Decisiva ieri pomeriggio l'accelerazione a metà del primo tempo, nel quale in poco più di 10 minuti sono arrivate le tre reti.

Dopo un paio di occasioni per parte, un tiro di Aliù parato e un colpo di testa alto dell'ex Kaptina, i padroni di casa al 24' passano in vantaggio. Mauri infatti dopo aver superato la marcatura di un difensore si lancia verso la porta per infilare Morello. Passano 8 minuti e l'Union raddoppia con Aliù che, ben servito da Mauri, scatta sul filo del fuorigioco e poi deposita in rete. Al 32' ecco il tris: ancora un assist di Mauri per Aliù che aggancia il cross e, grazie anche a una deviazione, fa nuovamente secco Morello. La Virtus Bolzano tenta una timida reazione mentre i granata vanno a un passo dal poker quando al 42' Beltrame colpisce la traversa. Nella ripresa succede ben poco fino al triplice fischio dell'arbitro Teghille.