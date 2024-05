L'Union Clodiense chiude il campionato con una vittoria

UNION CLODIENSE - MONTE PRODECO 2-0



Reti. Sinani 14' st, Mauri 38' st.



Union Clodiense (4-3-3): Fall (Pizzinato 39' st); Bonetto, Munaretto, Buratto, Beltrame; Serena (Aliu 10' st), Manfredonia, Burraci (Pellizzari 14' st); Cescon (Mauri 15' st), Sinani, Rabbas (Cester 41' st). All. Andreucci.

Monte Prodeco (3-5-2): Fontana (Spadetto 27' st); Fornari, Pilotto, Guifo; Borghesan (Spigariol 19' st), Curumi, Erman, Zago, Biral (Thiam 27' st); Afi (Salvador 38' st), Chinellato (Abdulai' 27 st). All. Vernucci.



Arbitro: Casali di Crema. Assistenti: Cracchiolo di Palermo, Cordeddu di Cagliari



Note: ammoniti Pilotto al 13' st (Monte Prodeco). Angoli 3-2; Recupero 1’ p.t., 5’ s.t; Spettatori 500 circa.



L’Union termina il campionato con quello che è stato il leitmotiv nel corso dell’intera stagione: la vittoria. Bastano 2 reti nella ripresa, la prima di Sinani direttamente da calcio di punizione e la seconda di Mauri su assist di Pellizzari, per sconfiggere un buon Monte, conquistare la venticinquesima vittoria stagionale e raggiungere l’ambita quota degli 80 punti come ciliegina sulla torta di un’annata trionfale. Per i granata quella di ieri ieri non era comunque la classica partita di fine anno: il 4 maggio, ovvero 24 ore prima, si era infatti commemorata la tragedia di Superga del 1949b nella quale morì il Grande Torino: la città di Chioggia perse i suoi portacolori Aldo e Dino Ballarin. Allo loro memoria è intitolato lo stadio Comunale, il colore sociale della squadra e il museo cittadino dedicato al calcio chioggiotto e al Grande Torino.



Dopo un primo tempo equilibrato la ripresa, come la scorsa domenica a Chions, risulta essere molto più avvincente e vivace rispetto al primo tempo. I ragazzi di casa partono forte e si rendono pericolosi più volte con Rabbas, che spreca malamente una grande azione personale al 3’, con Sinani al 5’ il cui tiro è parato e con Beltrame che stampa il pallone sul palo all’ottavo. L’Union aumenta il peso offensivo e difatti trova la rete del vantaggio pochi minuti più tardi, al 14’, con una splendida punizione realizzata da Sinani da circa 25 metri. Al 38' arriva il gol che chiude l’incontro: il Montebelluna perde il possesso nella propria trequarti, ne approfitta Pellizzari che porta palla e serve Mauri, il quale realizza battendo in uno contro uno il neoentrato estremo difensore ospite Spadetto.