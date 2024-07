L'Union Clodiense raddoppia i portieri: dopo Gasparini arriva Bržan

L'Union Clodiense raddoppia i portieri: dopo Manuel Gasparini, i granata si aggiudicano le prestazioni di Rok Br?an dal Vicenza: l'estremo difensore arriva a titolo definitivo dai biancorossi.

Sloveno, classe 2003, ha iniziato a giocare nel NK Domzale. Nel 2021 il passaggio al Vicenza e l'immediato prestito all'Adriese in Serie D dove gioca da titolare. Rientra poi a Vicenza ma nonostante parecchie panchine, non esordisce mai con i biancorossi in Serie C e gioca alcune gare con la Primavera. Nello scorso febbraio torna brevemente in patria al ND Bilje, giocando 6 partite nella seconda divisione slovena.

Inoltre i granata potrebbero a breve chiudere anche l'arrivo di Mattia Morello, 24enne attaccante esterno ex Fiorenzuola e Pergolettese.