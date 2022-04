L'Union Clodiense si ferma con l'ultima in classifica

Il primo brivido si verifica al 4' con il colpo di testa di Kaptina che si fa trovare pronto sulla sponda invito di Buongiorno ma si vede deviare in angolo la conclusione dall' attento Rosa. L' inizio è buono da parte dei padroni di casa, il Levico si limita a far sentire la propria presenza, anche fisica, con Vinciguerra sulla corsia di destra nel tentativo di poter trovare spazi per rifornire Sinani, ben controllato dalla morsa Cuomo-Mboup, lagunari che a loro volta operano con punto di riferimento offensivo Buongiorno che, al 10', si vede respingere il tiro da Rosa e, dopo una serie di batti e ribatti, è Mboup a mettere alto.

La ripresa

Union Clodiense che si spegne e ritorna protagonista e pericolosa solo al 44' ancora con una incornata di Mboup che finisce fuori. Contesa che si infiamma solo nel finale: i subentrati Marcolin e Di Maira creano, rispettivamente, ariosità di manovra sulla corsia di destra e ulteriore densità in area di rigore. Al 45' il vantaggio sembra cosa fatta ma Di Maira, tutto solo, mette fuori forse pensando di essere in fuorigioco. Passata la paura il Levico sfiora la beffa: palo di Cicagna dopo un intervento di Petre e di Mboup a pochi centimetri dalla linea di porta. L' assalto finale produce solo un tiro di Kaptina che Rosa mette in angolo : I ragazzi hanno lottato per 95' - ha detto Andreucci a termine partita - contro un avversario che ha agito con 10 giocatori nella propria metà campo. Le situazioni che abbiamo raccontato in apertura allontanano lo spettro di un campionato chiuso in anticipo e lasciano intatte le speranze granata.