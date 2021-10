L'Union Clodiense si prende il terzo posto

Partita dominata dai granata che oltre alla rete colgono anche tre legni ma sprecano troppo e non trovano il gol del raddoppio che avrebbe chiuso il match. Il gol che vale il terzo posto nasce da una azione personale di Ouro. Incursione in mezzo ai difensori e tiro. Nannetti smanaccia debolmente e Ouro manda in rete tra una selva di gambe. Dopo la traversa scheggiata da Kaptina si pensava a un facile raddoppio ma il buon lavoro sulle corsie non trova mai lo spunto finale delle punte.

La ripresa

Dopo una ghiotta occasione di Fasolo che mette a lato una sorta di rigore in movimento, ci prova Negro che si vede respingere un tiro in area ribadito verso la porta da Erman con relativa parata di Passador. Nel finale è Cuomo ad avere l' occasione per chiudere la partita ma il pallone termina fuori dopo un colpo di testa a pochi passi da Nannetti. Serena al 2' di recupero avrebbe la possibilità di chiudere il match ma il suo tiro si stampa sul palo. Tolto il brivido finale sono i tre punti che portano in alto la Clodiense.