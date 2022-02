L'union Clodiense travolge Este

Union Clodiense cheparte con il 4-4-2 con De Angelis-Mboup-Calcagnotto-Tinazzi sulla linea difensiva, Marcolin-Serena-Finazzi e Calabrese a centrocampo, Buongiorno ed Ouro davanti; Este che ha risposto con il 3-4-1-2 che verte nella presenza difensiva di Bordi-Hoxha-Altuna, Piccardi e Munaretto sugli esterni, Abrefah e Zanetti vicini a Caccin che ha sostenuto le punte Battistini e il molto mobile Olonisakin. Nella parte iniziale della partita è proprio il numero 11 padovano a creare scompiglio e non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, Olonisakin si sposta molto sul versante di destra e questo permette a Piccardi di avanzare ; il gol arriva proprio così: Tinazzi bruciato sullo scatto, palla dalla parte opposta per l' accorrente Piccardi che sbuca alle spalle del sorpreso De Angelis. I granata subiscono il colpo e rischiano 3' dopo di capitolare : colpo di testa debole di Battistini, da distanza ravvicinata, con Passador che ringrazia.

Con Buongiorno davanti l' Union Clodiense ora ha un giocatore di peso ed è imprevedibile : al 32' svetta di testa sorprendendo tutti per il gol del pari. Al 39' Calabrese viene steso in area da Munaretto che si becca il secondo giallo e viene espulso: calcio di rigore battuto dallo stesso numero 10 lagunare e parata di Peixoto. Primo tempo che finisce 1 a 1 ma si intuisce che la superiorità numerica avrebbe fatto la differenza nella ripresa.

Secondo tempo

Pagan arretra Zanetti sulla linea difensiva ed il centrocampo granata ha più spazio per agire e tempo in più per poterlo fare bene : tiro di Finazzi, al 4', che sfiora il palo ; perfetto assist di Calabrese al 6' per il petto di Buongiorno che viene steso in area da Bordi prima di poter calciare e provoca la seconda espulsione per i padovani. A calciare dal dischetto in questa seconda occasione è Buongiorno che sigla la doppietta alla prima partita casalinga del suo nuovo cammino. I padovani con due uomini in meno resistono solo 12' : assist perfetto di Buongiorno per Ouro e gol del 3 a 1. Nella seconda parte della ripresa, oltre ai tanti cambi, da segnalare le reti dalla distanza di De Angelis e Fasolo che, al 34', era entrato al posto di Buongiorno ; bomber granata che e' andato vicino alla tripletta visto che, due minuti prima di venire sostituito, aveva colpito il palo e sulla stessa ribattuta era stato Serena a centrare ancora una volta il legno.