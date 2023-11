L'Union Clodiense vince il derby con l'Adriese e resta al comando

ADRIESE - UNION CLODIENSE 0-1



Adriese: Galassi, Feruglio, Montin, Petdji, Ouro Agouda (39’ pt Rosso), Brugnolo, Colombi, Mollica (12’ st Pagni), Strada (34’ st Moras), Maniero, Abdalla (34’ st Signorini). Allenatore: Roberto Vecchiato.



Union Clodiense: Franzini, Cucciniello, Pozzi (16’ st Sinn), Serena R., Munaretto, Bonetto, Manfredonia (40’ st Burraci), Serena F., Aliu (26’ st Sinani), Beltrame (40’ st Rabbas), Mauri (23’ st Buratto). Allenatore: Antonio Andreucci.



Arbitro: Pasculli di Como, assistenti Vora di Como e Posteraro di Verona.



Reti: 46’ pt Manfredonia.

Note: ammoniti Manfredonia (C), Munaretto (C), Rosso (A), Montin (A).

Il derby granata tra Adriese e Union Clodiense Chioggia Sottomarina finisce 1-0 per la squadra di mister Andreucci: davanti a un buon pubblico, 800 spettatori circa, l'Union vince di misura grazie a una rete di Manfredonia e continua a marciare davanti a tutti.

Durante la prima frazione di gioco l'Union Clodiense è più convincente e pericolosa con diverse occasioni da rete. L’ultima viene concretizzata dal numero 7 Manfredonia che allo scadere del primo tempo porta in vantaggio la propria compagine, trovando la rete al termine di un batti e ribatti in area. Nel secondo tempo l'Adriese spinge di più ma non riesce a trovare il gol del pareggio nonostante abbia creato qualcosa in più rispetto all'Union Clodiense. Maniero prova la conclusione da fuori area andata di pochissimo a lato sinistro della porta avversaria e con l’entrata di Moras gli 11 di Vecchiato acquisiscono vivacità e hanno l’occasione più ghiotta per pareggiare, iniziata proprio dal loro numero 10 il quale mette un bel cross sulla testa di Petdji sventato solamente dall’anticipo di un difensore della formazione chioggiotta. L'Union in zona Cesarini va a un passo dal raddoppio con il subentrato Sinani, prodezza di Galassi che para.