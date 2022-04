L'Union non molla la presa

Stantia la partita fino al 9' quando un errore difensivo di Moretti permette a Fasolo di fuggire tutto solo verso la porta, si affianca Ndreca, passaggio verso quest'ultimo che con Agosti davanti e la porta libera riesce a spedire fuori il tiro. Partita che non decolla dopo venti minuti di gioco, squadre che si temono molto attente e ordinate a livello tattico. Al 22' la squadra del tecnico Gherardi con una serie di passaggi rapidi, porta davanti al portiere Nappello che però non riesce a calciare nello specchio. Sta spingendo un po' di più il Delta, che cerca con trame e passaggi di trovare la difesa della Clodiense impreparata, ma si difende molto bene la squadra dell'allenatore Andreucci sempre disposta attentamente. E le emozioni, comunque, continuano a latitare in un primo tempo abbastanza abulico. Al 34' però ci sono brividi per gli ospiti, i padroni di casa lavorano un pallone a destra, Busetto dopo un rimpallo colpisce in rovesciata da fuori area, la sfera arriva a Diallo che a porta vuota con Passador fuori causa, tocca il pallone ma spedisce clamorosamente fuori. Passano appena due minuti e De Angelis va a battere un calcio di punizione sul settore sinistro, pallone che rimbalza a terra poco prima di Agosti, il portiere non riesce a bloccarla, sfera che gli sbatte sul petto e finisce a Ndreca: rete dell'0-1. Al 42' altro scambio veloce dei giocatori biancoazzurri, Nappelo si ritrova a destra a due metri dalla porta molto defilato, mette al centro ma Mboup intercetta forse con il braccio, proteste deltine che vogliono il rigore, per l'arbitro è tutto regolare.

Secondo tempo

Finisce il primo tempo, il Delta paga due errori difensivi di cui uno fatale. Secondo tempo inizia con la pressione deltina, anche se non pericolosa, unico tiro verso lo specchio della porta di Spoto al 10', troppo alto. Piano piano sta salendo l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, il Delta Porto Tolle continua a lottare su ogni pallone ma gli ospiti hanno sensibilmente alzato il loro raggio d'azione; al 21' conclusione di Buongiorno rasoterra che sfiora il legno. Al 27' Fasolo ruba palla a Spader, e mette al centro area per Buongiorno che non riesce nella deviazione contrastato da Moretti, dietro di lui c'è Ouro e nemmeno lui tocca la palla per metterla nella rete da pochi metri, con Diallo che si frappone e mette in angolo. Poi il Delta è costretto a due cambi per infortunio, escono malconci Diallo e Spader, entrano Pierfederici e Rubbi. Sembra non avere più la forza la squadra di casa per recuperare lo svantaggio, la Clodiense difende senza troppe preoccupazioni negli ultimi minuti di gioco fino al fischio finale dopo sei minuti di recupero, portando a casa lo 0-1 e i tre punti.