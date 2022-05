L'Union ora spera

Il primo tempo è avaro di emozioni visto che, nonostante i romagnoli avessero solo un risultato da ottenere per poter continuare a sperare, praticamente non riescono mai a farsi vedere dalle parti di Passador; Kaptina arpiona e recupera una marea di palloni ma l'unica pericolosità si verifica al 28' con il tiro di Fasolo che colpisce la traversa. La prima incursione ospite porta un tiro molto lontano dai pali di Passador, mentre Buongiorno, al 37', fa le prove del vantaggio: colpo di testa alto e poi gol al 45' che genera anche un parapiglia dopo il fischio dell' arbitro con ben 3 cartellini gialli estratti.

Secondo tempo

La scelta di Andreucci è quella di giocarsi gli ultimi 25' con il collaudato 4-2-3-1 : dentro Duse e Marcolin al posto di Serena ed Ndreca. Kaptina colpisce il palo al 22' su punizione, tre minuti dopo Fasolo libera Marcolin che vede la sua conclusione respinta in uscita dal piede di Rizzitano. Per il Cattolica solo il colpo di testa del subentrato Leonetti che termina alto. Al 38' gli episodi decisivi : Manfroni stende in area Fasolo per un rigore trasformato dallo stesso numero 10. Finale con Di Maira in campo e con la sua rete che arriva in pieno recupero.