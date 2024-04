La Calvi Noale torna in D, il commento di mister Pulzetti

Finale thrilling per il girone B di Eccellenza con le prime quattro della classe che si sono affrontate nell'ultima giornata. A festeggiare la promozione è la Calvi Noale che, grazie alla rete di Coin, spodesta la capolista Godigese proprio sul fotofinish e finisce prima grazie al contemporeaneo pareggio del Sandonà per 1-1 con il Conegliano. La Calvi, dopo aver sfiorato la vittoria arrivando a un passo dal Treviso l'anno scorso, ritorna così in Serie D a distanza di sei anni dalla retrocessione arrivata nella stagione 2017-2018. Tra i grandi artefici della promozione c'è l'allenatore Nico Pulzetti: dopo due anni in crescita, in estate era passato allo United Riccione salvo poi essere esonerato dopo pochi mesi. La formazione di Noale nel frattempo si era separata da Vito Antonelli e aveva subito puntato di nuovo sull'ex centrocampista di Siena e Livorno. La squadra è riuscita così a risalire fino ad arrivare a giocarsi il titolo: le quattro vittorie nelle ultime partite hanno consegnato il primato ai bianco-celesti.

Intervistato da Streamingsport, un raggiante Pulzetti ha così parlato a fine partita: "Sapevamo cosa era succcesso l'anno scorso, è un po' la nostra rivincita. Oggi non dipendeva solo da noi: dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, c'erano mille incastri. I ragazzi l'hanno voluto e se lo meritano, ho chiesto di giocare per i loro cari che sarebbero state presenti. Sono tornato e la situazione non era bellissima, sia livello di infortunati che di classifica, ci siamo sistemati e questa è la ciliegina sulla torta: ancora non ci credo, realizzerò meglio quello che abbiamo fatto nei prossimi giorni. E' una cosa straordinaria, sembra un film tra il mio addio per andare a Riccione, il ritorno e questo finale. Devo questa vittoria al presidente che ci ha sempre creduto, fin da quando mi ha chiamato due anni e mezzo fa: con idee si può costruire calcio anche in Eccellenza. Devo poi molto a mia moglie e alla mia famiglia che mi hanno supportato sempre. Infine faccio i complimenti a tutta la rosa e allo staff, mi hanno supportato e sopportato, so di essere un martello. Ho un grande legame con questa realtà, non è stato facile lasciare in estate ma quando si è ripresentata l'opportunità di tornare non potevo dire di no. Questa settimana festeggiamo, poi quel che sarà sarà, per ora godiamoci questo momento".