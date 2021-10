L'Union Clodiense si rilancia in classifica

Prima frazione giocata ad alti ritmi dai vicentini che riescono ad ottenere il vantaggio, ma già con il gol del pareggio si era intuito che solo i granata avrebbero potuto ambire alla vittoria. Nonostante un buon inizio, con Fasolo alla ricerca di creare scompiglio in area di rigore vicentina in un paio di occasioni, con il passare dei minuti si nota che Romano viene troppo spesso lasciato isolato in avanti, merito dei padroni di casa che prendono il possesso del centrocampo. Le sortite granata portano solo un paio di angoli e i tiri centrali di Casarotto e Marcolin mentre i vicentini vanno in gol al primo serio affondo. Di Gennaro si incunea in area e sulla respinta di Passador il più lesto è Romagna che anticipa tutti ed insacca. Primo tempo che si conclude sull' 1 a 0.

Il secondo tempo

Nella ripresa l'intensità del gioco granata aumenta. All' 11' Romano per Marcolin che non lascia scampo a Zecchin. I granata provano a vincere nel momento in cui notano il calo atletico degli avversari, Andreucci inserisce Kaptina e soprattutto Ouro che sarà decisivo. Al 44' il momento più importante. Tiro di Ouro ostruito con il braccio da un difensore vicentino e calcio di rigore che Romano trasforma. Nei 6 minuti di recupero. "Ringrazio i ragazzi per quanto hanno dato nel secondo tempo. Siamo stati molto più incisivi e determinati rispetto alla prima frazione giocata comunque molto bene da un ottimo Cartigliano". Le parole di Andreucci a fine gara.