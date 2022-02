La Robeganese cade ed entra in zona calda

La Robeganese parte motivata ed al 10' Ferraresso viene fermato fallosamente . Batte lui stesso la punizione ma il tiro non impensierisce Bala che para agevolmente. Passa un minuto e su un cross da sinistra di Di Lalla, Forabotte viene colpito e cade a terra ed è costretto ad uscire zoppicando vistosamente. Il cambio induce il tecnico Soncin ad inserire un centrocampista e arretrare Tonolo. Ma al 25' la difesa di casa si disunisce e su un retropassaggio vi è il rinvio sbilenco di Corasaniti che trova pronto Maniero al colpo di testa in avanti, Ginocchi sarebbe in vantaggio sulla palla ma la la rimbalzare e si fa anticipare da Arma che gliela ruba e tutto solo infila Corasaniti. La gara cambia fisionomia con gli ospiti che aumentano la pressione sui portatori di palla salzanesi che faticano a trovare spazio ed, anzi, in ripartenza l'Albignasego appare poter fare ancora male. Al 33' Scevola sinvola sulla destra e giunto sul fondo crossa ancora per Arma che, benchè contrastato, devia da dentro area e Corasaniti e riesce a salvare alzando oltre la traversa. A questo punto Soncin toglie Nezha bloccato nella morsa di Cecconello e Mbida Bindzi ed inserisce un altro difensore come Yaboye spostando Tobaldo al centro dell'attacco. Ma sono sempre i padovani ad essere pericolosi in contropiede, al 37' con un diagonale largo di Di Lalla. Ci prova Sartori al 42' con un bel dribbling da sinistra e rientro al centro, ma il tiro in diagonale esce. Al 48' l'ex Calvi Scevola su punizione dal limite impegna Corasaniti che vola e toglie la palla dall'incrocio.

Il secondo tempo

Nella ripresa parte bene la Robeganese ed al 2' punizione dall'out destro di Ferrarese che taglia tutta l'area e raggiunge Tagliapietra che di testa la rimette verso la porta dove Nbida Bindzi respinge anticipando tutti. Al 18' proteste dei locali perché Scarin superato da Sartori ben lanciato in velocità lo aggancia i limiti dell'area fermando una promettente azione da gol ma l'arbitro decide di graziare il padovano mostrandogli solo il cartellino giallo. Al 22' nuovo pasticcio della retroguardia di casa con Yaboye che da ultimo uomo si fa rubare la palla da Arma che entra in area ma da posizione defilata conclude sul corpo di Corasaniti che respinge. La Robeganese spinge ma non riesce a creare occasioni da rete ed al 34' conclusione larga di Matterazzo. Al 35' tiro cross dal fondo sinistro di Tobaldo che colpisce la parte superiore della traversa. Contropiedi pericolosi al 41' Matterazzo e al 44' di Rosa che tocca verso il centro dove nessun compagno è pronto alla deviazione vincente.