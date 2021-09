La Robeganese ribalta il risultato e batte il Real Martellago

La Robeganese vince in rimonta e lascia il Real Martellago a zero punti, dopo che l’undici di Tamai aveva chiuso il primo parziale in vantaggio.

Martellago avanti nella prima frazione

Real infatti implacabile nella prima frazione quando al 21’ Andrea Nobile sfrutta un errato disimpegno di Vianello e batte Corasaniti.

Un secondo tempo perfetto

Errore da una parte, errore dall’altra e al 12’ del s.t. su un retropassaggio corto di Toso s’inserisce Tobaldo che punta la porta e viene atterrato da Rosteghin. Rigore con Pozzebon che non fallisce dal dischetto.

Il sorpasso

Il sorpasso è ancora merito di Tobaldo al 26’, bravo a divincolarsi tra due avversari e battere con un rasoterra imprendibile Rosteghin.