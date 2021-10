La Robeganese torna alla vittoria

Partita in cui nel primo tempo si è giocato prevalentemente a centrocampo con San Giorgio in Bosco con maggior possesso palla ma con la Robeganese pronta a chiudere e ripartire. Proprio su una ripartenza a metà del primo tempo Tobaldo sgusciato sulla destra viene messo giù in area ma per l'arbitro tutto regolare. Gli ospiti hanno chiuso la prima frazione con due calci d'angolo consecutivi in cui la Robeganese ha un po' sofferto

La ripresa

Nei secondi 45' Robeganese guardinga ma brava nelle ripartenze. A 15' dalla fine sblocca il risultato. Sulla sinistra Sartori rientra e mette la palla in mezzo; deviazione e pallone che schizza ma Pozzebon è il più lesto di tutti a colpire di testa e infilare la rete dell'1 a 0. Subito dopo palla in profondità per gli avversari ben fermata dal portiere di casa. Poi gloria per Sartori alla fine che si accentra e lascia partire un gran tiro dai 20 metri che si insacca sotto la traversa. Partita equilibrata dove gli episodi (ben sfruttati dalla Robeganese) hanno fatto la differenza