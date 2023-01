Match senza esclusione di colpi, ma in amichevole vince il Leverkusen

L’amichevole internazionale fra Bayer Leverkusen e Venezia, andata in scena nel pomeriggio di sabato 7 gennaio all’Ulrich-Haberland-Stadion, si chiude con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa, dopo un match senza esclusione di colpi.

Inizialmente in svantaggio dopo le reti di Wirtz e Adli alla fine del primo tempo, le speranze del Venezia si riaccendono grazie al gol di Andrija Novakovich, subentrato nel secondo tempo, e si rafforzano nella fase finale del gioco, in cui gli uomini di mister Vanoli si guadagnano numerose occasioni utili per il pareggio, andando vicini al gol con Cheryshev, Pierini e Zampano. Un buon test per i lagunari, che sono stati sostenuti per l'intera durata del match dall'incessante supporto dei tifosi arancioneroverdi presenti a Leverkusen.