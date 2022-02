Lesione completa del tendine, Luca Lezzerini dovrà ricorrere ad intervento chirurgico

Brutte notizie in casa Venezia. La società ha fatto sapere che alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido per la Giornata 25 del campionato di Serie A 2021/2022, Luca Lezzerini ha riportato la lesione completa del tendine del retto femorale destro. L'estremo difensore classe 1995 sarà valutato lunedì in Finlandia dal Dott. Lasse Lempainen in vista dell'intervento chirurgico.