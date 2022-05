Lo Spinea dice addio alla serie D

Al via sono i padroni di casa ad avere più determinazione e lo Spinea per un quarto d'ora fatica ad arginare le folate dei locali, anzi va sotto di due reti. Al 6' Dabo ribadisce in rete di testa un cross e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 14' errato disimpegno di Zanon che favorisce il recupero palla dei locali che viene poi finalizzato da Giordano. Dal quarto d'ora si placca l'onda veronese e comincia a tessere gioco lo Spinea che al 24' accorcia le distanze su azione d'angolo e colpo di testa vincente di Dal Compare. Lo Spinea insiste ed alla mezz'ora Pasha entra in area e viene atterrato. Rigore che lo stesso centravanti trasforma. Lo Spinea ha l'inerzia dalla sua ed al 45' potrebbe addirittura passare in vantaggio ma il tiro al volo di Barbon da buona posizione viene deviato in angolo da un difensore.

La ripresa

Tante emozioni nel primo tempo e più cautela nella ripresa quando le squadre sembrano annullarsi a centrocampo per quasi mezz'ora sino all'episodio che ha nuovamente cambiato l'inerzia del match. Pasticcio di Noè che rinvia addosso a Boix che di rimpallo insacca. Lo Spinea ancora una volta ha la forza di reagire ed al 33' azione corale dell'undici veneziano conclusa con un gran tiro di Brugnolo che riporta la squadra in parità. Nel finale, però, lo Spinea cala sensibilmente atleticamente e non riesce più controllare il gioco permettendo al 44' a Righetti di realizzare il gol del vantaggio. I ragazzi di Centurioni non ne hanno più ed al 50' arriva anche la quinta rete di Konate. Ora restano altre due gare e per la squadra del presidente Leonardo Cossu l'obiettivo è quello di chiudere la stagione in modo dignitoso, possibilmente cercando quantomeno di mantenere il terz'ultimo posto della classifica. Nel prossimo turno affronta in casa i bellunesi del Dolomiti, formazione che non ha molto da chiedere al campionato e nell'ultima giornata sarà in trasferta contro i vicentini del Cartigliano, altra formazione che naviga a centro classifica.