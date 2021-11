Lo Spinea non riesce a vincere

Ennesima trasferta amara per lo Spinea. Sulle rive del lago di Levico Terme viene sconfitta per 1 a 0 grazie alla rete nel finale di Ismet Sinani. Avvio di marca trentina. Al 10' i termali sfiorano il vantaggio con un colpo di testa a lato di Scaglione. Al 15' Levico nuovamente pericoloso su palla inattiva: ennesima punizione dalla trequarti e questa volta è Stanghellini a non trovare la deviazione. Con il passare dei minuti lo Spinea prova ad alzare il baricentro. L'ultima palla gol della prima frazione è una punizione di Barbon dai venti metri parata a terra da Rosa.

Il secondo tempo

Dopo l'intervallo padroni di casa ancora pericolosi con Grezzani. Al 13' si vede lo Spinea con Dal Compare che non trova la deviazione vincente.Al 17', dopo un colpo si testa alto di Pezzuti, l'esperto Urban ci deve mettere i guanti sulla staffilata di Piacente. La risposta dello Spinea è riassunta in un destro a giro senza grosse pretese di Carniato.Verso metà frazione, dopo un doppio cambio in casa Spinea si vive un momento di confusione in campo, per circa un minuto, gli ospiti giocano in 12, fino a che direttore di gara blocca tutto e ripristina la parità numerica. Attorno alla mezzora mischia furibonda in area veneziana, ma le diverse conclusioni a botta sicura verso lo specchio della porta sono ribattute dal muro difensivo. E quando ormai sembra tutto indirizzato sullo zero a zero, al 37' il Levico trova la rete della vittoria: cross dal fondo di Piacente e incornata vincente di Sinani.Nel finale, Levico vicina al raddoppio, ma questa volta è la traversa a dire di no alla conclusione del numero nove di casa.