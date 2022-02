Lo Spinea non si ripete

L'undici friulano si fa sotto al 9' grazie a Rocco, ma la sua azione personale sfuma senza insidie per Noè. Al 12' arriva la prima occasione della partita: su rimessa laterale, Bussi riesce a intercettare la sfera per Varano che tenta la deviazione acrobatica sottomisura: Noè tuttavia interviene e salva la propria rete. Si tratta peraltro solo di un preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva al 18': azione su lato sinistro, Cucchiaro serve Bussi in area che con l'esterno batte Noè sul secondo palo lontano. Al 26' il raddoppio del Cjarlins: questa volta Bussi è protagonista in qualità di uomo-assist, il suo cross dal fondo pesca Rocco che segna in sforbiciata il 2-0 dalla breve distanza. Al 38' contropiede del Cjarlins, Varano serve Agnoletti che a propria volta invita al tiro Venitucci, Noè esce dall'area piccola, salva il primo tiro, ma commette fallo su Bussi: per l'arbitro è rigore che Rocco realizza, per lui si tratta della quindicesima rete in campionato che vale la momentanea testa della speciale classifica dei cannonieri.

La ripresa

Lo Spinea si fa valere soprattutto nella seconda frazione. Al 9' un tentativo di Numi dal limite viene neutralizzato da Barlocco, mentre al 10' Brugnolo tenta la soluzione personale senza trovare lo specchio della porta. Il Cjarlins riprova al 16' con Bussi che sfiora il gol su servizio di Pignat. Al 44' Ferrazzo non riesce a segnare da pochi passi il gol della bandiera, ma si riscatta salvando sulla linea il possibile gol del 4-0 nei minuti di recupero. Allo Spinea ora non rimane che preparare un'altra trasferta difficile, quella contro la Luparense.