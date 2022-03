Lo Spinea si scioglie in casa

L'allenatore D'Este è partito con un 4-3-1-2 nel quale Siaka Haidara era libero di spaziare tra le linee o di spostarsi sulla fascia. Primo tempo di marca ospite. Al 4' Gioé per Cicarevic che calcia sul fondo. Al 6' Noé di pungo anticipa Gioé. Solo al 19' si vede lo Spinea con un lancio in area che viene rimpallato in angolo da un difensore. Alla mezz'ora tiro dal limite di Maniero parato da Noé che al 33' si supera per togliere dall'incrocio dei pali una conclusione dal limite di Mazzucca. Il portiere di casa con coraggio sventa un'altra azione offensiva ospite al 41' gettandosi sui piedi di Gioè liberato da Cicerevic. Al 44' conclusione di Dell'Andrea parata da Brzan ed al 47' tiro cross di Mazzucca che Noè toglie da sotto la traversa.

Secondo tempo

La ripresa inizia con la prima e più clamorosa occasione per lo Spinea. Haidara conquista palla e serve Dell'Andrea che entra solo in area ma il tiro viene respinto di piede da Brzan. Riprende l'Adriese a farsi insidiosa al 12' Con Cicarevic che da buona posizione conclude largo. Al 17' altra ghiottissima opportunità ospite. Tira Maniero e devia sotto misura Cicarevic ma prodigioso Noè di piede manda in angolo. Al 21' tiro di dell'Andrea centrale, para Brzan. Al 28' controllo al limite di Davide Rosso e staffilata che piega le mani a Noè e s'insacca. A questo punto l'Adriese decide di controllare la gara e il finale vede le due squadre, anche stanche poco pericolose. Solo al 44' un colpo di testa di Menato in area viene respinto da un difensore.