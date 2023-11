Luca Rivi torna a vestire la maglia del Mestre

Luca Rivi torna al Mestre: l'attaccante pesarese, nella prima parte di stagione autore di 3 gol in 13 presenze con la maglia del Chieri, rivestirà ufficialmente la maglia arancionera.



Classe '93, a Mestre ha giocato dal dicembre del 2018 all'estate del 2020: in Eccellenza segnà la bellezza di 13 gol in 17 presenze, contribuendo alla promozione D dove nella stagione successiva realizzò di nuovo 13 marcature.





Rivi, amatissimo dalla tifoseria mestrina, negli ultimi anni ha giocato con Luparense, Campodarsego, Ravenna e Rimini.