Lunedì il Venezia affronta il Modena: la presentazione del match

Reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, il Venezia di mister Paolo Vanoli torna allo Stadio Pier Luigi Penzo per la sfida contro il Modena, nella Giornata 35 del campionato di Serie B 2022/23.



I precedenti

Venezia e Modena si sono affrontate 37 volte in Serie B: il bilancio pende a favore dei gialloblu per 12 vittorie a 10, 15 pareggi chiudono il quadro. Delle squadre affrontate più di 32 volte in Serie B, il Modena è quella contro cui il Venezia ha la più alta percentuale di pareggi (41%, 15 su 37). Anche nel girone di andata, le due squadre hanno conquistato un punto a testa, concludendo la partita dell’8 dicembre 2022 sul 2-2.



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (una sconfitta); tante vittorie quante quelle registrate nelle precedenti 15 gare di Serie B. Il Modena è la formazione che ha realizzato più reti nella parte centrale del primo tempo (nove, al pari del Südtirol); mentre il Venezia è quella che ne ha concessi meno nello stesso periodo (uno, al pari del Genoa). Il Venezia ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato (contro Como e Palermo) e potrebbe infilare tre vittorie di fila in casa nel torneo cadetto per la prima volta dal marzo 2021 (quattro in quel caso). Da una parte il Venezia è la squadra che ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (16); dall’altra, nessuna ne ha persi più del Modena da situazione di vantaggio (18, al pari di Cagliari e Palermo).



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Attilio Tesser si sono già incontrati in questo campionato sulle rispettive panchine, nel girone di andata. Mister Tesser è fra gli allenatori più esperti della serie cadetta, con 414 partite all’attivo e 138 vittorie, per una media di 1.34 punti per match. Tesser è stato anche fautore del ritorno dei gialloblu in Serie B dopo sei anni di assenza, conquistando la promozione nella stagione 2021/22. Nelle ultime tre partite, mister Tesser ha adottato l’ormai consolidato “albero di Natale” (4-3-2-1), con Strizzolo e Diaw ad alternarsi come unica punta. Mister Vanoli è invece tornato al prediletto 3-5-2 in occasione degli ultimi impegni di campionato.





Con otto reti e un assist, Davide Diaw è capocannoniere del Modena e si posiziona al dodicesimo posto in classifica marcatori. L’attaccante classe 1992 detiene anche il record negativo della sua squadra per sanzioni comminate dai direttori di gara (otto ammonizioni, un’espulsione). Joel Pohjanpalo occupa il quarto posto in solitaria nella classifica marcatori, grazie a 13 gol e sei assist. Da inizio anno, il suo parziale è di sei reti e due passaggi vincenti.