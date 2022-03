Martellago non si fa male

Avvio discreto dei padroni di casa (ieri privi degli qualificati Durabia a Quarzago oltre che degli infortunati De Biasi e Maronilli) pericolosi già al 6': Cais dalla tre quarti offensiva mette in profondità per lo scatto di Frezza che da sinistra entra in area e cade a terra sull'uscita di Rosteghin, l'arbitro assegna il penalty salvo poi ravvedersi per la segnalazione di fuorigioco (piuttosto dubbio) del suo primo collaboratore. Al 16' sugli sviluppi di una percussione in area di Morbioli, la sfera s'impenna, Slongo colpisce di testa alla bell''e meglio, ne approfitta Topao che in scivolata calcia di sinistro impegnando severamente Rigo da breve distanza e sul corner conseguente calciato dallo stesso Topao, Nobile svetta in area cogliendo l'incrocio dei pali a Rigo battuto. Al 20' un'improvviso tiro dal limite dell'area di Frezza fa urlare al gol ma la sfera esce di poco a lato. Poco dopo la mezz'ora De Martin penetra in area e va alla conclusione ribattuta in angolo da Nobile. Si chiude così a reti bianche un primo tempo non entusiasmante.

Secondo tempo

Nella ripresa le occasioni si alternano ancora. Al 16' una conclusione dal limite dell'area di Toso è respinta in tuffo da Rigo, sulla ribattuta si avventa Nobile che da due passi, in posizione giudicata di fuorigioco, mette comunque clamorosamente alto sulla traversa il più facile dei tap-in. Al 18' Frezza dalla sinistra mette in area per l'accorrente De Martin il cui rigore in movimento al volo di destro è centrale e poco potente ed è neutralizzata da Rosteghin. Al 22' passano gli ospiti: campanile dalla trequarti offensiva ospite, difesa locale immobile e Gemelli al volo col piattone destro, in probabile fuorigioco, disegna un preciso diagonale che supera Rigo. Passano 5' e il Vittorio Falmec SM Colle pareggia immediatamente: cross dalla sinistra di De Martin e Frezza nel cuore dell'area stacca su tutti e con l'aiuto del palo infila il pareggio nel giorno del suo 26esimo compleanno (prima rete stagionale per lui). Al 42' sugli sviluppi di un piazzato di Moretti la difesa ospite allontana al limite dell'area dove Voltarel prima controlla e poi di destro alza la mira da ghiotta posizione. Nel finale una buona chance per parte non cambia il risultato finale.