Mato Jajalo, perfettamente riuscito l'intervento chirurgico: iniziata la riabilitazione

Il Venezia ha fatto sapere che, in data odierna, il centrocampista Mato Jajalo si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a seguito dell’infortunio riportato in occasione della partita contro il Cagliari nella Giornata 26 del campionato di Serie B 2022/2023. L'intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito e l'atleta inizierà da subito il percorso riabilitativo.