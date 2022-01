Preso Maximilian Ullmann: arriva dal Rapid Vienna il nuovo terzino sinistro

Il Venezia comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24.

La carriera

Ullmann ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo al Rapid Vienna, collezionando 77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist nella Bundesliga austriaca, a cui si vanno ad aggiungere 19 presenze ed un assist nelle competizioni europee, prestazioni che hanno aiutato il club viennese a classificarsi secondo in campionato dietro al Red Bull Salisburgo sia nella stagione 2019/20, che in quella 2020/21. Prima di approdare nella squadra della capitale austriaca ha militato nel LASK per 5 stagioni, club in cui si è conquistato un posto da titolare nella prima squadra, andando così a collezionare 58 presenze ornate di nove gol e due assist nella Bundesliga austriaca. A livello internazionale, Ullmann ha rappresentato il suo paese nella nazionale Under-18, Under-19 e Under-21, scendendo in capo con la maglia dell’Austria per un totale di 20 presenze.

Nani

Nel frattempo Nani, altro recentissimo nuovo acquisto, dopo l'ottimo esordio dell'ultima di campionato, si presenta ai tifosi: «Ho scelto il Venezia per il suo progetto ambizioso. Io sono un uomo di calcio, e come tale prediligo stare in una squadra dove è riscontrabile la volontà di voler fare grandi cose, e questa è una mentalità che la società possiede. Ciò che vorrei fare è aiutare i ragazzi giovani a crescere, cercare di far sbocciare definitivamente il loro talento, ed ovviamente, oltre a questo, anche aiutare personalmente la squadra nella fase offensiva. Quello che ho trovato qui è un gruppo fantastico, che mi ha accolto benissimo. Ci sono molti giovani, e conseguentemente si percepisce una grande energia e voglia di fare, tutti elementi che sono alla base della crescita di una squadra. Essendoci qui sia una grande disponibilità al lavoro, ed al contempo delle qualità importanti, il margine di miglioramento che vedo è altissimo. La strada per riuscirsi è quella restare uniti e lavorare sodo. Se c’è infatti una cosa che ho imparato nel corso della mia vita è che lavorando con dedizione, tutto diventa possibile. L’esperienza che ho vissuto negli States - conclude - è stata spettacolare, e quelli che ho passato nell’MLS sono stati tre anni meravigliosi che mi hanno dato la spinta giusta per continuare a giocare a calcio ad alti livelli. Non ero mai stato a Venezia, è la prima volta. Sto conoscendo la città dopo giorno, ed appena avrò del tempo sicuramente la conoscerò ancora meglio».