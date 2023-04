Memorial Nicolli, presentata a Caorle la 24esima edizione del torneo

Ieri mattia, presso il Comune di Caorle, è stato presentato il 24esimo Memorial "Giuseppe Nicolli", con la partecipazione del presidente del CRV Giuseppe Ruzza, del vicepresidente Roberto Mamerti e del vicepresidente vicario Patrick Pitton. Presenti per l'occasione anche il delegato della provincia di Venezia Dino Tamai, l'assessore al bilancio della Città di Caorle Vera Montisano, il presidente del Città di Caorle-La Salute Flavio Favero e il presidente della fondazione "Caorle Città dello Sport" Renato Finotto.

Saranno giornate (sabato 29 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio) ricche di divertimento per le sette rappresentative provinciali della categoria Giovanissimi. Le sfide si svolgeranno al mattino dalle ore ore 9.30 presso gli stadi comunali di San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Caorle. La finale per il primo e secondo posto è prevista per lunedì 1 maggio alle ore 16.30 presso lo stadio comunale "Giovanni Chiggiato" di Caorle.

Una competizione che vede il coinvolgimento di 250 atleti che soggiorneranno presso il Villaggio San Francesco di Caorle. Il torneo è riservato alla categoria Giovanissimi e vedrà la partecipazione delle varie delegazioni che compongono il Comitatio Regionale Veneto.