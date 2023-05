Niederauer ringrazia il Venezia: «Stagione di alti e bassi ma ripartiamo da risultati molto positivi»

Dopo la sconfitta contro il Cagliari e l'uscita dai playoff per la serie A, il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, chiude la stagione con un ringraziamento alla squadra, alla società e ai tifosi. «Ho avuto la possibilità di essere con i ragazzi sabato a Cagliari - scrive - e, sebbene il risultato finale non sia stato positivo, sono stato orgoglioso dell'impegno profuso dai ragazzi. L'inizio della partita non è andato come speravamo, ma la squadra non ha mai mollato e ha lottato fino alla fine, sfiorando il pareggio in diverse occasioni nel secondo tempo. È stata una stagione di alti e bassi, ma alla fine abbiamo ottenuto molti risultati. Dopo un inizio molto difficile i ragazzi non hanno mai mollato, come non hanno mollato sabato sera. Abbiamo giocato un ottimo calcio sotto la guida di mister Vanoli e ci siamo guadagnati un'altra avventura nei playoff. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto come gruppo e sono sicuro che porteremo questo slancio nella prossima stagione».

«Ora - prosegue il presidente - inizieremo a guardare ai nostri piani per il prossimo campionato. Ma prima di concentrarci su questo, vorrei riflettere su ciò che abbiamo realizzato in questi ultimi 12 mesi. La nostra prima squadra ha raggiunto i playoff, la Primavera ha disputato la sua migliore stagione nella storia recente e ha raggiunto a sua volta i playoff, la squadra femminile giocherà la finale di Coppa Italia e il settore giovanile ha continuato a sviluppare il nostro vivaio di talenti. Il nostro nuovo quartier generale al Taliercio è quasi finito e sarà inaugurato il mese prossimo. Sono molti i risultati positivi da cui ripartiamo».

Gli ultimi ringraziamenti vanno a Paolo Vanoli e Filippo Antonelli «per aver creduto nel progetto del Venezia FC. Il loro contributo - aggiunge Niederauer - è già stato importante e spero che potremo lavorare insieme per costruire qualcosa di ancora più speciale. Grazie ad Andrea Soncin per il lavoro svolto nel gestire la squadra Primavera attraverso i numerosi cambiamenti di questa stagione. Grazie ai miei colleghi del Venezia FC: non è un lavoro facile, e il vostro impegno è molto apprezzato. Infine, grazie ai tifosi per essere tornati insieme a noi. Questo progetto è tanto per voi quanto per noi, e la vostra passione e il vostro sostegno hanno contribuito a trasformare il Penzo ancora una volta in una fortezza. Non vediamo l'ora di condividere con voi anche il nostro nuovo centro di allenamento nel prossimo futuro. Forza Venezia!».