Si gasa il presidente Niederauer: «È stato un weekend magico, grazie ai tifosi»

Messaggio di gioia del presidente Niederauer che ha voluto omaggiare i tifosi per la loro vicinanza di questi mesi al club. Il presidente ha sottolineato l'impegno a 360 gradi delle compagini arancioneroverdi, impegno che racconta di un buon momento del club. Poi, in chiusura, l'invito. Di seguito il messaggio:

«È stato un weekend magico nella nostra città del cuore. Un'altra grande prestazione da parte della squadra e un'incredibile partecipazione da parte dei tifosi. L'atmosfera che i tifosi hanno creato al Penzo con la loro presenza e la loro energia ha trasformato il nostro stadio in una fortezza negli ultimi mesi, e non è un caso che siamo saliti in classifica nello stesso periodo. Ringrazio i tifosi per aver creduto nello staff tecnico, nella squadra e in tutti noi. La situazione di oggi è molto diversa da quella di prima e tutti hanno contribuito alla rinascita della nostra squadra. Ringrazio i tifosi anche per il loro sostegno nelle strade di Venezia dopo la partita di sabato. Ho visto molti di voi godersi la vittoria e la bella giornata in città, e mi ha dato grande gioia esserne parte. Continueremo a lottare per rendere tutti voi orgogliosi -. La nostra prima squadra continuerà a lottare per cercare di trasformare il nuovo sogno in realtà. La nostra Primavera continuerà a lottare per conquistare la promozione in Primavera 1, e la nostra squadra femminile continuerà a lottare per vincere la Coppa Italia. Non vedo l'ora di condividere altri momenti come quello di sabato con i nostri tifosi, e di darvi il benvenuto nella nostra nuova casa a fine giugno. Forza Venezia!».