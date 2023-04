Il presidente carica la squadra: «I giocatori sentono il sostegno, continuiamo così»

Dopo la convinta vittoria contro il Como, il presidente Niederauer è intervenuto a sostenere la squadra e i tifosi in questo rush finale di campionato.

«È stato un vero piacere stare con i ragazzi e i tifosi a Venezia in questi ultimi giorni. Sabato abbiamo giocato una grande partita: siamo stati uniti, aggressivi e veloci. Mi associo a quanto detto da Candela: i giocatori sentono il sostegno dei tifosi e lo apprezzano più di quanto possiate immaginare. L'energia durante la partita è stata grande e ho avuto modo di incontrare molti tifosi durante la passeggiata da Sant'Elena a via Garibaldi dopo la partita. Il loro sostegno è stato evidente. Nella seconda parte del campionato abbiamo conquistato 13 punti su 15 contro Benevento, SPAL, Brescia, Ascoli e Como. Dobbiamo continuare il nostro percorso in questa maniera, pensando ad una gara per volta. Sono anche orgoglioso di come sta giocando la nostra squadra Primavera - un altro buon risultato contro una squadra molto agguerrita come il Parma - e altrettanto orgoglioso della nostra squadra femminile, che ho potuto veder vincere facilmente domenica. Saremo entusiasti di vederle giocare una semifinale di Coppa Italia, alla fine del mese. Infine, ho avuto l'opportunità di vedere la nostra nuova sede, che presto sorgerà sul terreno del Taliercio. Non vediamo l'ora di invitare i nostri sponsor, i nostri sostenitori e i media nel nostro nuovo quartier generale nella tarda primavera».