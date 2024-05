Mestre, cambia il responsabile del settore giovanile

Con una decisione concordata e condivisa da ambo le parti, si dividono le strade del Mestre e del responsabile del settore giovanile Maurizio Schiavon.



Maurizio Schiavon è stato per 5 stagioni il responsabile di tutta l’attività agonistica del nostro settore giovanile, contribuendo in maniera concreta a ottenere ottimi risultati e i recenti traguardi ne sono solo una piccola testimonianza. Inoltre Maurizio ha sempre avuto un ruolo attivo nei rapporti con la Prima Squadra, con Zecchin prima e con Giacomin dopo.



“Cinque stagioni in cui Schiavon ha portato e trasmesso tutta la sua professionalità e passione al nostro ambiente - ha dichiarato il presidente Stefano Serena – contribuendo in modo importante alla crescita continua del nostro settore giovanile e di tantissimi ragazzi, alcuni di questi approdati a società professionistiche; un vero orgoglio per il nostro club e una testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da Maurizio in questi ultimi anni”.

Con tutta probabilità il nuovo responsabile del settore giovanile del Mestre sarà Francesco Feltrin, già allenatore di lungo corso e nell'ultimo anno direttore sportivo dell'Eclisse Carenipievigina. Per lui sarebbe un ritorno in arancionero.