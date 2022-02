Il Mestre non ha continuità

La prima occasione è firmata Mestre: Scarpi dalla trequarti smista a destra verso Salvaterra che serve in area Segalina il cui tiro però viene respinto da Circio. Al 12' la prima, vera risposta del Levico, peraltro decisiva, grazie a un assolo di Vinciguerra che parte dalla trequarti arancionera, fugge lungo la fascia destra pressoché indisturbato, entra in area, evita anche Varotto e dal vertice destro dell'area piccola scaglia un diagonale sul secondo palo che sorprende Da Re. Dinanzi alla timida reazione del Mestre, il Levico prende con decisione l'iniziativa: al 22' Da Re respinge un tiro da pochi passi di Sinani che al 29', su bordata dal lato destro dell'area ospite, impegna lo stesso Da Re in una difficile deviazione in corner con l'aiuto della traversa.

È una sorta di preludio al gol del centrattacco del Levico che arriva al 34': il Mestre perde palla davanti all'area presidiata da Circio, la sfera arriva immediatamente a Sinani che trova campo libero dinanzi a sé per proiettarsi verso la trequarti avversaria, Da Re abbozza l'uscita disperata, Sinani lo evita con una sterzata e segna a porta vuota appena oltre l'ingresso dell'area. Mister Zecchin inizia subito a cambiare le pedine in campo: fuori prima Tardivo per Cabianca e poi Salvaterra per Vrikkis,

La ripresa

Il Mestre pare destarsi solo nella ripresa: al 1', su punizione di Bortolin dal vertice sinistro dell'area del Levico, Varotto prova di testa sul secondo palo, ma la palla sfila sul fondo. La risposta del Levico non si fa attendere: al 3' il contropiede di Sinani favorisce Vinciguerra, ma Da Re sbroglia in uscita. Il tema non cambierà fino alla fine con il Mestre che prova qualcosa e il Levico a controllare la gara fino al triplice fischio.