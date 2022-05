Mestre matematicamente salvo

Mestre in campo con il 3-5-2: Severgnini, Politti e Cabianca in difesa davanti Da Re; Ferchichi, con Corteggiano e Tardivo, presidiano la mediana mentre Salvaterra a destra e Fabbri a sinistra giocano larghi; in attacco la coppia Segalina-Villanova. Simile lo schieramento del Cartigliano, con in più Appiah e Barzon a sostegno della punta centrale Di Gennaro. La prima occasione capita al Mestre al 3': rinvio difettoso di Zecchin dall'area di porta, Segalina di spalle gli si oppone, la palla rimbalza sulla sua schiena, carambola verso la porta, ma centra la base del palo e infine va fuori. Il Cartigliano risponde al 12': cross da destra di Miniati sul secondo palo per Lunardon che rimette in mezzo verso Di Gennaro il cui tentativo a rete dalla breve distanza viene sventato sulla linea da Severgnini. Al 29', vantaggio Mestre: corner di Corteggiano da sinistra, parabola verso il centro dell'area per l'intervento acrobatico di Cabianca che mette alle spalle di Zecchin, fuori causa. Al 39' brivido per gli ospiti: break sulla trequarti mestrina di Di Gennaro, palla in area a sinistra per Barzon che tira sul primo palo, fuori di poco. Al 46', tacco di Corteggiano al limite dell'area verso il centro a liberare Segalina che tira, alto di un nonnulla.

Secondo tempo

Nella ripresa, Scarpi entra al posto di Villanova, infortunatosi alla fine della prima frazione; con lui entra Bortolin per Salvaterra. Il Mestre insiste e al 6' una bordata rasoterra da 30 metri di Severgnini costringe Zecchin alla deviazione in tuffo. Il Cartigliano un po' alla volta cresce, viene graziato al 34' da Segalina che sottomisura conclude fuori di poco una combinazione tra Scarpi e Tardivo, e infine passa al 39': cross da sinistra di Zanini in mezzo all'area mestrina per Di Gennaro che di testa, indisturbato, schiaccia a rete sul secondo palo. Il pari sembra accontentare tutti: un po' di accademia, triplice fischio, giù il sipario.